Осинькин поведал план на игру против «Ахмата»

Седьмой тур российского чемпионата продолжается игрой самарских «Крыльев Советов» в Грозном против местного «Ахмата». Наставник самарского клуба Игорь Осинькин поделился планом на матч. Он понимает, что играть на чужом поле его команде будет очень непросто.

- В Грозном всегда сложно играть. Наша задача — сыграть в свою игру под давлением, которое на нас будут оказывать соперники. Матч будет непредсказуемым, - цитирует слова наставника официальный сайт самарского клуба.

Матч между «Ахматом» и «Крыльями Советов» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.