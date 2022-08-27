К середине первого тайма «Ахмат» и «Крылья Советов» обменялись голами

Очередной матч седьмого тура Премьер-лиги может быть весьма результативным. В споре «Ахмата» и «Крыльев Советов» хозяева открыли счёт уже на пятой минуте, когда Мохамед Конате наказал соперника за безобразную игру в обороне и непонятный пас Романа Евгеньева. Самарцы отыгрались на 20-й минуте, когда Роман Ежов восстановил паритет - 1:1. Полузащитник получил мяч от Гленна Бейла, избавился от опеки и метко пробил.

«Ахмат» идет на восьмом месте, набрав 9 очков на эту минуту, самарцы расположились следом (7 баллов).

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