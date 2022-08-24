Защитник Георгий Зотов снова стал футболистом «Крыльев Советов». Пресс-служба самарского клуба объявила о заключении с 32-летним футболистом трудового соглашения, рассчитанного до конца текущего сезона.

За «Крылья Советов» Георгий Зотов уже выступал в 2017-2019 годах. Тогда он провёл за самарцев 80 матчей, в которых забил четыре гола.

Георгий Зотов будет играть за «крылышки» под номером 31.

Ближайший матч чемпионата России «Крылья Советов» проведут в субботу, 27 августа. Самарская команда будет играть против «Ахмата» на выезде.

На текущий момент «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.