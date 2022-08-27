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«Крылья Советов» в большинстве одолели «Ахмат» в Грозном

 
27 Августа 2022 • 22:04 Комментировать
Ахмат
1:2
Крылья Советов
окончен

Самарские «Крылья Советов» смогли одолеть грозненский «Ахмат» со счетом 2:1. В этом гостям помогло удаление голкипера у хозяев, которые были вынуждены на протяжении часа играть в численном меньшинстве.

Протокол игры  
Ахмат1:2Крылья Советов
(1:0) Конате Мохамед II5'  
  20'Ежов Роман (1:1)
  72'Коваленко Александр (1:2)
Опарин Михаил  30'Быстров МаратНижич Зоран 22' (Швец Антон ( 22'  45') Журавлёв ЮрийТодорович Дарко 68' (Уциев Ризван ( 68') Трошечкин АлександрТимофеев Артём 31' (Ташаев Ризван ( 31') Богосавац МирославОлейников ИванКонате Мохамед II 46' (Харин Евгений ( 46') Бериша Бернард 46' (Ильин Владимир ( 46')
Запасные: Кадыров ХалидФольмер КириллУмаев ИдрисАгаларов ГамидСадулаев Лечи
Ломаев ИванБейл Гленн  47'Евгеньев Роман 69' (Хубулов Владимир ( 69'  83') Солдатенков АлександрГоршков ЮрийЕжов Роман  8' 90' (Зотов Георгий ( 90') Барач МатеоКоваленко АлександрСоколов Артём 69' (Цыпченко Дмитрий ( 69') Глушенков Максим 90' (Гапонов Илья ( 90') Якуба Денис 69' (Витюгов Максим ( 69')
Запасные: Фролов ЕвгенийЛиповой ДанилОвсянников БогданШитов Владислав
27 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

Видео

1:0. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Романа Ежова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Романа Ежова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Опарина за грубую игру на выходе (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Опарина за грубую игру на выходе (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Александра Коваленко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Александра Коваленко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

«Ахмат» в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. В стартовом туре национального первенства грозненцы упустили домашнюю победу над «Спартаком» (1:1), после чего на своем поле кавказцы смогли одолеть с результатом 2:1 «Факел». Встреча с «Сочи» на «Фиште» завершилась поражением со счетом 1:2, но уже в следующей игре клуб смог набрать один балл в поединке против питерского «Зенита» - 0:0. В последних матчах чеченский коллектив в гостях смог одолеть подмосковные «Химки» (3:1), а затем по всем статьям уступил ЦСКА – 2:4. Таким образом, после 6-ти туров южане располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице, имея 8 очков.

Что же касается коллектива Игоря Осинькина, то он начал выступления с выездной победы над «Оренбургом» (4:2), после чего выезд в Санкт-Петербург завершился разгромом от «Зенита» с результатом 0:3. После этого самарцы смогли спастись в домашнем матче от поражения в игре с «Торпедо» (1:1), а в игре с «Динамо» не устояли на своем поле – 0:2. Две последних игры «Крылья» сыграли вничью – 1:1. Сначала команда упустила победу во встрече с «Локомотивом», после чего на своем поле обменялась голами с «Факелом». Таким образом, самарцы перед седьмым туром идут на 10-й строчке в таблице, имея в своем активе 6 очков.

Встреча в Грозном началась с забитого хозяевами гола. Уже на шестой минуте встречи «Ахмат» вышел вперед. Олейников выдал передачу на ход Конате, однако то не успевал к снаряду, но помогли игроки соперника – Евгеньев и Ломаев. В итоге защитник сыграл раньше голкипера и выкатил мяч в свободную зону, куда успел добежать Конате и переправить сферу с 6-ти метров в цель – 1:0.

Всего через минуту за разговоры с рефери схватил желтую карточку Ежов, психанув в эпизоде с пропущенным голом. Впрочем, праздник на трибунах в Грозном длился недолго, и уже на 20-й минуте встречи гости смогли сравнять в матче. Причем гол забил тот же Ежов. Бейл в ходе атаки «крылышек» запустил с правой бровки сферу на Ежова. Тот сумел опередить Нижича и Опарина, влетел в чужую штрафную и хлестко пробил в дальнюю «девятку». Да так, что у голкипера «Ахмата» не было шансов на спасение – 1:1.

Всего через минуту Талалаев решил сделать замену, и вместо не успевшего к мячу в ситуации с голом Ежова Нижича на поле появился Швец. Причем на своих ногах уходящий футболист и явно не прихрамывающий дал понять, что эта ротация была сделана не по причине травмы. Во второй половине тайма рефери удалил Опарина за фол последней надежды против Ежова, оставив в меньшинстве принимающую сторону.

Получив преимущество в одного игрока, гости стали чаще владеть мячом и угрожать воротам соперника. Наставника кавказцев, к слову, вместо Артема Тимофеева выпустил в ворота третьего кипера южан – Ризвана Ташаева. Что интересно, игроки самарского клуба сразу же стали тестировать в рамке голкипера южан. Сначала кто-то из самарцев с линии штрафной проверяет реакцию стража в левом углу, после чего и Глушенков пуляет сферу с близкого расстояния, но успевает вратарь среагировать на выстрел в упор и помогает команде с ничейным счетом дотянуть до перерыва.

В перерыве Талалаев меняет Беришу и Конате, вместо которых выходят Харин и Ильин. Уже со стартовым свистком на второй тайм Бейл цепляет в ходе игры в обороне по ногам Богосаваца, за что видит от рефери карточку желтого цвета. На 53-й минуте игры гости могли выходить вперед. Небрежная передача в оборону приходить к тому, что Глушенков оказывается со снарядом и расстреливает ворота соперника, но снова попадает в Ташаева.

Игрок «Крыльев Советов» продолжал угрожать рамке соперника, и в скором времен снова сумел нанести выстрел по воротам оппонента после подачи того же Бейла, но на сей раз на помощь «Ахмату» пришла банальная неточность футболиста. Все шло к тому, что гости смогут забить второй гол и выйдут вперед.

Так в итоге и случилось. После появления на поле у «Ахмата» Уциева, а у «Крыльев» Цыпченко, Витюгова и Хубулова, гости смогли забить второй мяч. С заработанного углового Горшков отдал пас на Коваленко. Тот сумел пробросить сферу мимо двоих защитников, и с правой ноги закрутил снаряд с отскоком от газона прямо под дальнюю штангу – 1:2. «Ахмату» ничего не оставалось, как оголять тылы и нестись вперед, сломя голову.

Ближе к концу встречи Владимир Хубулова за симуляцию получил карточку желтого цвета, а хозяева смогли сравнять счет. Правда, мяч не был засчитан по причине фола в атаке. В оставшееся время матча на поле появились Гапонов и Зотов у «Крыльев Советов», а Коваленко успел получить желтую карточку, еще раз отметившись в протоколе. Правда, на этот раз со знаком «-». Тем не менее, «Крылья Советов» смогли одержать тяжелейшую победу в Грозном и прервали свою безвыигрышную серию в чемпионате и в матчах против «Ахмата».

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Крылья Советов Чемпионат России РПЛ Ахмата
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окончен Пари НН 2:2 Динамо Москва
окончен Факел 1:4 Спартак Москва
окончен Ахмат 1:2 Крылья Советов 2.15 3.55 3.35
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