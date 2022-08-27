Отец Агаларова выразил недоумение по поводу малого количества игрового времени своего сына в «Ахмате»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, высказался об игровом времени своего сына в грозненской команде.

Напомним, 22-летний форвард, который стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам минувшего сезона в составе «Уфы», перешёл в «Ахмат» нынешним летом. В текущем розыгрыше чемпионата России Агаларов провёл пять матчей, отличившись в них одним забитым мячом. Отметим, что ни в одной из этих встреч нападающий не вышел в стартовом составе своей команды.

«Конечно, когда клуб настойчиво приглашает игрока, главный тренер несколько раз звонит и говорит о том, что футболист нужен, думаешь, что это правда, будет игровое время. Думаешь, что Гамида приглашают как игрока стартового состава. Но получилось то, что получилось», — цитирует Руслана Агаларова «Спорт-экспресс».

Свой следующий матч «Ахмат» проведёт 27 августа против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.