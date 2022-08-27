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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Агаларова выразил недоумение по поводу малого количества игрового времени своего сына в «Ахмате»

 
27 Августа 2022 • 12:12 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
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Через 5 ч. 59 мин.

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, высказался об игровом времени своего сына в грозненской команде.

Напомним, 22-летний форвард, который стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам минувшего сезона в составе «Уфы», перешёл в «Ахмат» нынешним летом. В текущем розыгрыше чемпионата России Агаларов провёл пять матчей, отличившись в них одним забитым мячом. Отметим, что ни в одной из этих встреч нападающий не вышел в стартовом составе своей команды.

«Конечно, когда клуб настойчиво приглашает игрока, главный тренер несколько раз звонит и говорит о том, что футболист нужен, думаешь, что это правда, будет игровое время. Думаешь, что Гамида приглашают как игрока стартового состава. Но получилось то, что получилось», — цитирует Руслана Агаларова «Спорт-экспресс».

Свой следующий матч «Ахмат» проведёт 27 августа против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Агаларов Ахмат Гамид Агаларов
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27.08  17:30 Факел ... Спартак Москва
27.08  20:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.15 3.55 3.35
28.08  13:00 Урал ... Зенит
28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
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