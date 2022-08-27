Тренер «Ахмата» оспаривает удаление

В матче седьмого тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» принимал дома «Крылья Советов» и открыл счет. Однако потом грозненцы пропустили в результате глупой ошибки, а потом еще и остались вдесятером после удаления вратаря. В результате «Ахмат» проиграл, и старший тренер команды Юрий Нагайцев посетовал на судейство, комментируя итоги поединка.

- Игра разделилась на два части — до и после удаления. Считаю, что судья и ВАР допустили ошибку. Наш вратарь сыграл чисто в мяч, мы посмотрели. На повторе видно, что он играет в мяч, а футболист соперника грубо в него врезается, - цитирует Нагайцева пресс-служба клуба.