Нигматуллин нахваливает ренессанс московского «Локомотива»

Московский «Локомотив» возрождается в последних матчах, команда выиграла две последние игры с общим счетом 8:1, и бывший вратарь клуба, а также российской сборной, Руслан Нигматуллин, очень доволен происходящим. Он выразил надежду на то, что «Локомотив» и дальше будет прогрессировать после катастрофического начала чемпионата.

- Много забито мячей за два матча, и преображение «Локомотива» не может не радовать. Игнатьев вообще удивил: за 36 матчей забил три мяча за другие команды, а тут сразу три в одной игре. Так что надеюсь, что все у «Локомотива» впереди, - поделился Нигматуллин в эфире Матч ТВ.