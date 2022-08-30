«Локомотив» получил первый транш от «Ниццы» за Бека Бека

«Локомотив» получил первый транш от «Ниццы» за трансфер полузащитника Алексиса Бека Бека, сообщает журналист Иван Карпов.

Эту информацию подтвердил и руководитель пресс-службы московского клуба Леонид Шлыков.

«Это правда, первые 6 миллионов евро за трансферы Алексиса мы сегодня получили от «Ниццы», — рассказал Шлыков.

Напомним, что Бека Бека перешёл в «Ниццу» нынешним летом за 12 миллионов евро. Всего в составе «железнодорожников» 21-летний француз 28 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 3 миллиона евро.