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«Локомотив» получил первый транш от «Ниццы» за Бека Бека

 
30 Августа 2022 • 11:27 Комментировать
Лилль
...
Ницца
1 2.00 X 3.55 2 3.70
31.08 22:00

«Локомотив» получил первый транш от «Ниццы» за трансфер полузащитника Алексиса Бека Бека, сообщает журналист Иван Карпов.

Эту информацию подтвердил и руководитель пресс-службы московского клуба Леонид Шлыков.

«Это правда, первые 6 миллионов евро за трансферы Алексиса мы сегодня получили от «Ниццы», — рассказал Шлыков.

Напомним, что Бека Бека перешёл в «Ниццу» нынешним летом за 12 миллионов евро. Всего в составе «железнодорожников» 21-летний француз 28 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Алексис Бека Бека Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИЛЛЬ НИЦЦА
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