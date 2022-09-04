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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, во сколько обошёлся «Ахмату» новобранец Камилов

 
04 Сентября 2022 • 14:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
1 2.30 X 3.45 2 3.10
Через 2 ч. 50 мин.

Как мы уже сообщали, грозненский «Ахмат» усилился приобретением у «Уфы» Владислава Камилова, 18-летний полузащитник будет выступать отныне в Премьер-лиге. Как уточняет авторитетный портал Transfermarkt, Камилов обошелся грозненскому клубу в 750 тысяч евро. Срок подписанного контракта составляет три года, то есть до 2025 года. Уже известен и номер, под которым будет выступать футболист, он выбрал себе 18-й номер.

Свой следующий матч в чемпионате России команда из Грозного проведет уже сегодня против московского «Локомотива», его прямая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Владислав Камилов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА АХМАТ
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04.09  15:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
04.09  17:30 Локомотив Москва ... Ахмат 2.30 3.45 3.10
04.09  20:00 Спартак Москва ... Зенит 3.85 3.80 1.90
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