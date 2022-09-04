Стало известно, во сколько обошёлся «Ахмату» новобранец Камилов

Как мы уже сообщали, грозненский «Ахмат» усилился приобретением у «Уфы» Владислава Камилова, 18-летний полузащитник будет выступать отныне в Премьер-лиге. Как уточняет авторитетный портал Transfermarkt, Камилов обошелся грозненскому клубу в 750 тысяч евро. Срок подписанного контракта составляет три года, то есть до 2025 года. Уже известен и номер, под которым будет выступать футболист, он выбрал себе 18-й номер.

Свой следующий матч в чемпионате России команда из Грозного проведет уже сегодня против московского «Локомотива», его прямая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.