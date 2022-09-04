​Циннбауэр прокомментировал ещё один провал «Локомотива»

Две подряд победы в чемпионате дали прилив позитива «Локомотиву» и его болельщикам, но в воскресенье команда снова проиграла. Домашнее поражение от «Ахмата» со счётом 1:2 иначе как провалом не назовёшь, особенно учитывая тот факт, что «железнодорожники» больше часа играли в большинстве.

После игры комментарий для «Матч ТВ» дал главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннабауэр.

«Мы доминировали, игра была под нашим контролем, но исход матча решается забитыми голами. К сожалению, нам не удалось забить достаточно, чтобы выиграть», - высказался немецкий специалист.

В следующем туре Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет в гостях у «Факела».