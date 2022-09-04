Бубнов предсказал победителя матча «Локомотив» - «Ахмат»

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги состоится встреча между столичным «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Своим мнением по этому матчу поделился бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов.

«2:1. Поражение «Локо» в Кубке должно подстегнуть игроков. Учитывая провальный старт, «железнодорожникам» надо во что бы то ни стало брать свое», - приводит слова эксперта Sportbox.

«Локомотив» примет гостей из Грозного на «РЖД Арене» сегодня, 4 сентября. Начало матча – 17:30 по московскому времени. Текстовый репортаж противостояния проведет Liveresult.ru.

«Железнодорожники» занимают десятое место в турнирной таблице, а «Ахмат» располагается на 12-й строчке.