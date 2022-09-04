​Магкеев – о Берише: «Самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ»

Защитник Станислав Магкеев из «Локомотива» остался недоволен судейством после поражения от «Ахмата» (1:2). Перед одним из голов соперника футболист получил удар в глаз. Магкеев задаётся вопросом, как судьи оценивают такие эпизоды, поскольку в одной из последних игр за подобное действие удаление схлопотал Марк Мампасси.

От Станислава Магкеева досталось не только арбитру Евгению Турбину, но и игроку «Ахмата» Бернарду Берише.

«100% было попадание в глаз, я не видел, пытался выбить мяч за лицевую, но тут Бериша подхватывает мяч, отдает - гол. Но с Беришей всё понятно, это самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ», - высказался Магкеев, слова которого приводятся на сайте «Матч ТВ».

Следующий матч РПЛ «Локомотив» проведёт 11 сентября – против «Факела»