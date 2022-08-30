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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Тарасов: «Сегодняшний «Локомотив» — это трагедия»

 
30 Августа 2022 • 16:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
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04.09 17:30

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался о текущем положении дел в московском клубе.

Тарасов считает, что в «Локомотиве» должна произойти смена всей системы.

«Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что-то менять в клубе. Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» — это трагедия», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

Кроме того, футболист отметил, что «красно-зелёные» всегда должны находиться в лидирующей тройке, а также Тарасов выступил против введения системы Fan ID.

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч подопечные Йозефа Циннбауэра проведут 4 сентября против «Ахмата». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА АХМАТ
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