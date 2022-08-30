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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк не верит руководству «Локомотива», что деньги за Бека Бека пришли эксклюзив

 
30 Августа 2022 • 12:45 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Ахмат
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04.09 17:30

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новость о том, что «Локомотиву» поступили деньги от продажи полузащитника Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

«Этот *** [глупый человек] «Карп» даже набрался храбрости прислать мне по WhatsApp СМСку, про которую все знают. Я хочу сказать, что это чистое враньё. Этого не может быть просто изначально. Из Франции деньги не могут прийти в Россию из-за санкций. Это наглое враньё! Я это утверждаю. «Локомотив» так заврался…

Цорн хочет сделать ореол положительности его действий, хотя это чистый грабёж денег у клуба. Не успели выиграть у «Оренбурга», тут уже счастье: «Мы вернулись!»

Смотрите, сколько бизнесов стало… Запчасть для самолётов невозможно привести. А Цорн из Франции получает по 6 миллионов. Такая хрень! В это может поверить полный идиот! Причём нет никаких доказательств, одна трепотня. Если этот тупой «Карп»… Понятно, что он за деньги разносит новости и говорит, что там официальный представитель «Локо» такое сказал, то пусть тогда следственный комитет просто спросит: «Как во время санкций можно получать деньги из западных стран?» - сказал Селюк.

Ранее французский футболист покинул «Локомотив» за 12 миллионов евро, об этом сказал спортивный директор клуба Томас Цорн. Селюк же говорил о том, что из Европы в Россию невозможно ничего оплатить из-за санкций Евросоюза.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Дмитрий Селюк РПЛ Томас Цорн Алексис Бека Бека Иван Карпов
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
30 Августа 2022 в 13:07
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