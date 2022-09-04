Смородская пожалела «Локомотив»

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» принимал дома грозненский «Ахмат» и благополучно проиграл - от команды, выигравшей предыдущие два матча с общим счетом 8:1, и след простыл. Бледная игра команды привела в уныние бывшего президента клуба - Ольгу Смородскую.

- Просто жалко клуб. Тренер плохо управляет командой, это неопытный человек. Даже в большинстве не смог выиграть, ну куда это годится, - заявила Смородская в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотив» сыграет в Воронеже с «Факелом».