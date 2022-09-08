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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шелия высказался о победной игре с «Локомотивом»

 
08 Сентября 2022 • 11:17 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Ахмат
окончен

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.

«Мы приехали в Москву к «Локомотиву» за очками. И у нас это получилось. Ребята полностью отдались этой игре и получили три очка. Мы довольны своей игрой. Наверное, не столько игрой, сколько результатом», — приводит слова Шелии «Известия».

В нынешнем сезоне 33-летний Шелия провёл за «Ахмат» семь матчей, в которых пропустил девять голов и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После восьми туров грозненцы занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч подопечные Андрея Талалева проведут 10 сентября против «Пари НН». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гиорги Шелия Ахмат
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