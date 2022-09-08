Шелия высказался о победной игре с «Локомотивом»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.

«Мы приехали в Москву к «Локомотиву» за очками. И у нас это получилось. Ребята полностью отдались этой игре и получили три очка. Мы довольны своей игрой. Наверное, не столько игрой, сколько результатом», — приводит слова Шелии «Известия».

В нынешнем сезоне 33-летний Шелия провёл за «Ахмат» семь матчей, в которых пропустил девять голов и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После восьми туров грозненцы занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч подопечные Андрея Талалева проведут 10 сентября против «Пари НН». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.