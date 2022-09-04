​Ненахов рассказал, когда вернётся в строй «Локомотива»

В последний раз защитник «Локомотива» Максим Ненахов выходил на поле 30 июля, когда москвичи играли против «Зенита». В том матче футболист травмировался. Вернуться в строй 23-летний защитник сможет уже в ближайшее время.

«Чувствую себя хорошо. Восстанавливаюсь. Думаю, на следующей неделе уже буду в заявке. Пока в общей группе не тренируюсь, на следующей неделе всё», - высказался Ненахов, слова которого на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В воскресенье «Локомотив» проведёт домашний матч Российской премьер-лиги против «Ахмата». Игра стартует в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. «Железнодорожники» постараются довести победную серию в чемпионате до трёх матчей.