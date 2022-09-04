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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Игнатьев – в основе «Локомотива» на матч с «Ахматом»

 
04 Сентября 2022 • 16:22 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Ахмат
1 2.30 X 3.45 2 3.10
1-й тайм

В восьмом туре Премьер-лиги России «Локомотив» будет принимать «Ахмат». Рулевой московской команды Йозеф Циннбауэр доверил место в стартовом составе своей команды таким футболистам:

Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.

Отметим, что в стартовом составе «Локомотива» снова выйдет форвард Иван Игнатьев. В прошлом матче Премьер-лиги против «Оренбурга» ему удалось оформить хет-трик.

Матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Ахматом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА АХМАТ
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
Идет 24 минута Локомотив Москва 0:1 Ахмат 2.30 3.45 3.10
04.09  20:00 Спартак Москва ... Зенит 3.85 3.80 1.90
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