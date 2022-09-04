​Игнатьев – в основе «Локомотива» на матч с «Ахматом»

В восьмом туре Премьер-лиги России «Локомотив» будет принимать «Ахмат». Рулевой московской команды Йозеф Циннбауэр доверил место в стартовом составе своей команды таким футболистам:

Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.

Отметим, что в стартовом составе «Локомотива» снова выйдет форвард Иван Игнатьев. В прошлом матче Премьер-лиги против «Оренбурга» ему удалось оформить хет-трик.

Матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Ахматом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.