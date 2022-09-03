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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Уфы» Камилов близок к переходу в «Ахмат»

 
03 Сентября 2022 • 14:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
1 2.30 X 3.40 2 3.10
04.09 17:30

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов близок к переходу в «Ахмат», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 27-летний полузащитник подпишет с грозненским клубом соглашение, рассчитанное на три года. 

Камилов выступает за башкирский клуб с осени 2020 года. В общей сложности в составе «Уфы» полузащитник провёл 59 матчей, отметившись девятью голами, а также одной результативной передачей. Ранее футболист также выступал за «СКА-Хабаровск», «Шинник», «Волгарь» и «Носту».

Свой следующий матч в рамках текущего розыгрыша РПЛ «Ахмат» проведёт завтра, 4 сентября, против «Локомотива». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Ахмат Владислав Камилов Трансферы футбола - лето 2022
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