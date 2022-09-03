Игрок «Уфы» Камилов близок к переходу в «Ахмат»

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов близок к переходу в «Ахмат», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 27-летний полузащитник подпишет с грозненским клубом соглашение, рассчитанное на три года.

Камилов выступает за башкирский клуб с осени 2020 года. В общей сложности в составе «Уфы» полузащитник провёл 59 матчей, отметившись девятью голами, а также одной результативной передачей. Ранее футболист также выступал за «СКА-Хабаровск», «Шинник», «Волгарь» и «Носту».

Свой следующий матч в рамках текущего розыгрыша РПЛ «Ахмат» проведёт завтра, 4 сентября, против «Локомотива». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.