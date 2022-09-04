Хавбек «Уфы» Владислав Камилов трудоустроился в Российской премьер-лиге. Новым местом работы 27-летнего полузащитника стал грозненский «Ахмат». Как информирует пресс-служба клуба, с игроком подписано трехлетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне Камилов провел восемь поединков в Первой лиге, в которых забил один мяч и получил три желтые карточки.

По итогам семи туров Премьер-лиги «Ахмат» занимает 12-е место с восемью набранными баллами. Ближайший матч грозненский коллектив проведет против столичного «Локомотива». Игра состоится на «РЖД Арене» сегодня, 4 сентября.