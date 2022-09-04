«Локомотив» отыгрался в матче с «Ахматом» благодаря 11-метровому

«Локомотив» играет против «Ахмата» в матче восьмого тура Премьер-лиги. Уже на первых минутах Мохамед Конате получил отличный пас от Бернарда Бериши и без помех расстрелял чужие ворота. Впрочем форвард «Ахмата» стал и антигероем первого тайма, получив две карточки желтого цвета к 28-й минуте. В самом конце тайма «Локомотив» получил идеальный шанс сравнять счет. Антон Миранчук заработал пенальти и сам его реализовал, направив мяч в левую девятку ворот противника. На перерыв команды ушли при равном счете 1:1.

На этот момент «Локомотив» с 10 очками идет на восьмом месте, у его соперника на один балл меньше.