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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец считает, что трудные времена для «Локомотива» прошли

 
29 Августа 2022 • 12:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
1 2.40 X 3.45 2 2.90
04.09 17:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о победе «железнодорожников» в матче 7-го тура РПЛ над «Оренбургом» (5:1).

По мнению специалиста, столь уверенный успех свидетельствует о том, что трудные времена для московской команды остались позади.

«Выход «Локомотива» из той ямы, в которой он оказался, вопрос времени. Это время для тренера, игроков, время для объединения команды. Такая победа — результат того, что тренер смог найти оптимальный состав, выбрал правильную тактику», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Также тренер отметил, что для борьбы за призовые места молодым игрокам «железнодорожников» необходимо набраться опыта.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 4 сентября против «Ахмата». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анатолий Бышовец
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА АХМАТ
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