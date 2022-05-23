«Крылья Советов» объявили о расставании с Канунниковым и Игнатьевым

Нападающие «Крыльев Советов» Максим Канунников и Иван Игнатьев покинул клуб.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за выступления в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшем!» — сообщает официальный сайт клуба.

С Канунниковым клуб решил не продлевать соглашение, а Игнатьев вернется в «Рубин» в связи с окончанием аренды.

«Крылья Советов» заняли восьмое место в чемпионате России 2021/22, заработав 41 очко в 30 матчах.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Максим Канунников не принял участие ни в одной игре из-за травмы ноги. Иван Игнатьев сыграл в пяти встречах и отметился одним забитым мячом.