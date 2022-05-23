Гилерме прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал продление контракта с московским клубом до 2024 года.

Гилерме поблагодарил «железнодорожников» за доверие и назвал «Локомотив» своим домом.

«Я счастлив, что «Локомотив» рассчитывает на меня. Для меня «Локо» — это дом, именно тут в будущем я хотел бы завершить игровую карьеру. Сейчас у нас молодая команда, и я благодарен клубу за возможность помогать в её развитии», — приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива».

Гилерме защищает цвета «железнодорожников» с 2007 года. В минувшем сезоне 26-летний голкипер провёл в составе московского клуба 24 матча, пропустив 29 голов и четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.