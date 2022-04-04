«Крылья Советов» не смогут сыграть с «Локомотивом» на «Самаре Арене»

Самарские «Крылья Советов» не смогут принять московский «Локомотив» на своём стадионе «Самара Арена» из-за «Студвесны».

По информации Metaraitings.ru, встреча между «крылышками» и «железнодорожниками» пройдёт на стадионе «Металлург», так как на «Самаре Арене» в этот день будут проходить мероприятия, связанные со «Студвесной». Стадион «Металлург» должны успеть полностью подготовить к матчу с «Локомотивом».

Напомним, что самарская команда в рамках 30-го тура РПЛ должна встретиться с «Локомотивом» 21 мая.