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«Крылья Советов» не смогут сыграть с «Локомотивом» на «Самаре Арене»

04 Апреля 2022 • 11:52 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
21.05 18:00

Самарские «Крылья Советов» не смогут принять московский «Локомотив» на своём стадионе «Самара Арена» из-за «Студвесны».

По информации Metaraitings.ru, встреча между «крылышками» и «железнодорожниками» пройдёт на стадионе «Металлург», так как на «Самаре Арене» в этот день будут проходить мероприятия, связанные со «Студвесной». Стадион «Металлург» должны успеть полностью подготовить к матчу с «Локомотивом».

Напомним, что самарская команда в рамках 30-го тура РПЛ должна встретиться с «Локомотивом» 21 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Российская Премьер-Лига Самара Арена
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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