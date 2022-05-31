Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» могут усилиться игроком сборной Молдовы

31 Мая 2022 • 15:42 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Локомотив Москва
окончен

Полузащитник «Славен Белупо» и сборной Молдовы Михаил Каймаков может перейти в «Крылья Советов», сообщил агент игрока Стипе Лапич.

«У Михаила есть российский паспорт, он хотел бы перейти в Премьер-лигу. Сейчас мы на связи с тремя клубами, один из них — «Крылья Советов», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Агент отметил, что дальнейшее развитие карьеры Каймакова будет зависеть от его выступлений в составе сборной Молдовы.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл в составе «Славен Белупо» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Контракт футболиста с хорватским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Каймакова в 350 тысяч евро.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная Молдовы Славен Белупо Михаил Каймаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
16:25 · Россия. Премьер-лига
Федотов — о будущем: «Прошу вас, не мучайте меня»
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» могут усилиться игроком сборной Молдовы
15:22 · Россия. Премьер-лига
Губерниев рассказал, какой поступок Дзюбы сможет возбудить болельщиков 3
14:55 · Россия. Премьер-лига
Федотов — главный кандидат на пост тренера «Динамо»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Стало известно имя главного кандидата на пост наставника «Уфы»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Рыбус покинул «Локомотив»
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Урал» подписал контракт с защитником «СКА-Хабаровска»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «До сих пор не отошёл от последних минут матча с «Оренбургом»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Уфы» официально покинул команду
12:42 · Россия. Премьер-лига
Карпов вернулся в ЦСКА
12:34 · Россия. ФНЛ
Экс-тренер «Балтики» может возглавить «СКА-Хабаровск» эксклюзив
12:28 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Динамо» может продолжить карьеру в Бундеслиге эксклюзив
12:13 · Россия. Премьер-лига
«Факел» продлил контракт с Акбашевым
12:11 · Россия. Премьер-лига
Кобелев назвал главную потерю «Динамо» по ходу сезона
11:52 · Россия. Премьер-лига
Галоян может перейти в «Ростов»
Все новости
Рекомендуем