«Крылья Советов» могут усилиться игроком сборной Молдовы

Полузащитник «Славен Белупо» и сборной Молдовы Михаил Каймаков может перейти в «Крылья Советов», сообщил агент игрока Стипе Лапич.

«У Михаила есть российский паспорт, он хотел бы перейти в Премьер-лигу. Сейчас мы на связи с тремя клубами, один из них — «Крылья Советов», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Агент отметил, что дальнейшее развитие карьеры Каймакова будет зависеть от его выступлений в составе сборной Молдовы.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл в составе «Славен Белупо» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Контракт футболиста с хорватским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Каймакова в 350 тысяч евро.