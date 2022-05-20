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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин исключил уход из «Крыльев Советов»

20 Мая 2022 • 19:06 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1.85 3.80 4.15
Через 20 ч. 52 мин.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном уходе из команды.

«Я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды. Возможности у некоторых клубов действительно выше, чем в Самаре, но сейчас меня всё устраивает в «Крыльях», — рассказал Осинькин в эфире телеканала «Матч Премьер».

56-летний специалист возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года. Перед последним 30-м туром сезона-2021/22 самарцы набрали 41 очко и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

В последнем туре сезона «Крылья Советов» сыграют на своём поле против «Локомотива». Встреча состоится 21 мая, начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин РПЛ
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