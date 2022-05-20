Осинькин исключил уход из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном уходе из команды.

«Я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды. Возможности у некоторых клубов действительно выше, чем в Самаре, но сейчас меня всё устраивает в «Крыльях», — рассказал Осинькин в эфире телеканала «Матч Премьер».

56-летний специалист возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года. Перед последним 30-м туром сезона-2021/22 самарцы набрали 41 очко и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

В последнем туре сезона «Крылья Советов» сыграют на своём поле против «Локомотива». Встреча состоится 21 мая, начало – в 17:00 мск.