Осинькин: «Мы готовы сотрудничать с арендованными футболистами и дальше, но не всё зависит от нас»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выступления арендованных у других клубов футболистов в составе самарской команды.

Напомним, на данные момент среди таких игроков числятся: Матео Барач, Максим Глушенков, Иван Игнатьев и Илья Гапонов.

Осинькин завяил, что остался доволен игрой этих футболистов и хотел бы продолжить сотрудничество с ними в будущем.

«Они нам серьёзно помогли. Мы готовы сотрудничать с ними дальше, но не всё зависит от нас», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Также специалист не стал критиковать нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, который забил один мяч в пяти играх за самарский клуб. Осинькин считает, что 23-летнему форварду помешала травма, но он всё равно сумел показать свой потенциал.