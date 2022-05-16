Агент Баринова: «Дима верой и правдой служит «Локомотиву»

Павел Банатин, агент, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о будущем футболиста.

«Баринов — воспитанник «Локомотива», верой и правдой служит этому клубу много лет, любит его, является лидером и капитаном команды. Что касается перехода в Европу, туда стремится не только он», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

Агент заявил, что в данный момент сложилась сложная ситуация на трансферном рынке, в связи с этим сложно предсказать, что будет дальше. По словам Банатина, стоит дождаться окончания сезона, чтобы смотреть в будущее.

25-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 29 матчей за команду во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.