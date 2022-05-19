Агент Комппера прилетит в Москву, чтобы обсудить будущее тренера в «Локомотиве»

Агент тренера «Локомотива» Марвина Комппера Арманд Дурн прилетит в Москву, чтобы обсудить будущее немецкого наставника в российском клубе.

«Я только что вышел из российского посольства, занимаюсь оформлением визы для вылета в Москву. Собираюсь приехать, поговорить со всеми, обсудить будущее», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Точную дату прилёта агент назвать не смог, но заверил, что разговор точно состоится.

Напомним, в прошлом году Комппер вошёл в тренерский штаб бывшего наставника «Локомотива» Маркуса Гисдоля. После того, как в марте нынешнего года немецкий специалист покинул команду, Комппер был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Однако из-за отсутствия лицензии Pro он был убран с этой должности, но продолжил работу с командой.