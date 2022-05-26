«Крылья Советов» хотят приобрести полузащитника «Акрона»

Полузащитник «Акрона» Владимир Марухин попал в сферу интересов «Крыльев Советов».

«РБ Спорт» сообщает, что Марухин попал в трансферный лист нескольких клубов Российской премьер-лиги, но больше всех в этом вопросе продвинулись самарские «Крылья Советов».

Марухин является воспитанником московского «Локомотива», вызывался сборную России U-19.

18-летний футболист принял участие в 21 матче Футбольной национальной лиги сезона 2021/22, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Трудовой договор футболиста с «Акроном» рассчитан до 2025 года, стоимость игрока по данным transfermarkt составляет 150 тысяч евро.