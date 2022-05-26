Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» хотят приобрести полузащитника «Акрона»

26 Мая 2022 • 22:14 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Локомотив Москва
окончен

Полузащитник «Акрона» Владимир Марухин попал в сферу интересов «Крыльев Советов».

«РБ Спорт» сообщает, что Марухин попал в трансферный лист нескольких клубов Российской премьер-лиги, но больше всех в этом вопросе продвинулись самарские «Крылья Советов».

Марухин является воспитанником московского «Локомотива», вызывался сборную России U-19.

18-летний футболист принял участие в 21 матче Футбольной национальной лиги сезона 2021/22, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Трудовой договор футболиста с «Акроном» рассчитан до 2025 года, стоимость игрока по данным transfermarkt составляет 150 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Фнл РПЛ Акрон Владимир Марухин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
23:24 · Россия. Премьер-лига
Сычёв озвучил тройку лучших российских нападающих
23:23 · Кубок России
Призовой фонд Кубка России-2021/22 вырос в 16 раз
23:13 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Федотову будет тяжело в «Спартаке», в ЦСКА проще 1
23:06 · Кубок России
Ветераны «Спартака» посетили команду в преддверии финального матча в Кубке России 1
22:59 · Кубок России
Ярцев игрокам «Спартака»: Пусть ваши фамилии войдут в золотой фонд клуба 1
22:55 · Россия. Премьер-лига
Шварц на следующей неделе будет объявлен главным тренером «Герты»
22:49 · Кубок России
Романцев игрокам «Спартака»: «Вы сильнее «Динамо» 1
22:36 · Кубок России
Бышовец о финале Кубка России: «Шансы равны»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: Ваноли нужно время
22:18 · Россия. Премьер-лига
Стало известно об интересе к Малкому и Клаудиньо от европейских команд
22:14 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» хотят приобрести полузащитника «Акрона»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Наумов о вылете «Рубина» в ФНЛ: «Одного Слуцкого винить нельзя»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Шварц останется в «Динамо»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Стала известна главная трансферная цель «Локомотива» на лето
20:43 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий обиделся за то, что «Рубину» не помогли как «Тамбову»
Все новости
Рекомендуем