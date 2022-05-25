«Зенит» отказался от Баринова из-за высокой стоимости

«Зенит» рассматривал вариант с приглашением в команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство петербургского клуба отказалось от трансфера из-за его высокой цены. Сообщается, что интерес к футболисту также проявляют несколько европейских клубов.

В минувшем сезоне 25-летний Баринов провёл в составе «железнодорожников» 30 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт полузащитника с московским клубом действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.