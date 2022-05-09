Гилерме: «Локомотив» способен стать чемпионом в следующем сезоне!»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме считает, что «железнодорожникам» по силам выиграть чемпионат России в следующем сезоне.

«Сможет ли «Локомотив» стать чемпионом? Конечно, мы надеемся выиграть РПЛ в следующем сезоне. Почему нет? Всё возможно!» — приводит слова Гилерме «РБ Спорт».

В последний раз московский клуб выигрывал чемпионат в 2018 году. За два тура до конца текущего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» располагаются на шестой строчке турнирной таблицы.

В нынешнем сезоне 36-летний Гилерме провёл в составе «Локомотива» 22 матча, в которых пропустил 26 мячей и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.