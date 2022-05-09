Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гилерме: «Локомотив» способен стать чемпионом в следующем сезоне!»

09 Мая 2022 • 09:57 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
21.05 17:00

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме считает, что «железнодорожникам» по силам выиграть чемпионат России в следующем сезоне.

«Сможет ли «Локомотив» стать чемпионом? Конечно, мы надеемся выиграть РПЛ в следующем сезоне. Почему нет? Всё возможно!» — приводит слова Гилерме «РБ Спорт».

В последний раз московский клуб выигрывал чемпионат в 2018 году. За два тура до конца текущего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» располагаются на шестой строчке турнирной таблицы.

В нынешнем сезоне 36-летний Гилерме провёл в составе «Локомотива» 22 матча, в которых пропустил 26 мячей и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
10:35 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: У «Сочи» есть мотивация бороться за второе место
10:26 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Динамо» и Сочи» заслужили медали»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Рассказов объяснил, почему присутствовал на матче между «Локомотивом» и «Рубином»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Спартака» отметил непредсказуемость чемпионата России
10:11 · Кубок России
Ловчев спрогнозировал финал Кубка России
10:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Рассказова: Новый контракт со «Спартаком»? Всё хорошо
10:05 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Надо больше доверять своим тренерам
09:57 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: «Локомотив» способен стать чемпионом в следующем сезоне!»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал о целях «Локомотива» в концовке этого сезона
09:45 · Россия. Премьер-лига
Баринов: Очень рад возвращению Антохи Миранчука
09:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотиву» нужно ориентироваться на свою молодёжь
09:24 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека: «Локомотиву» по силам выиграть РПЛ
09:18 · Россия. Премьер-лига
Широков: Слуцкому сейчас нет смысла уходить из «Рубина»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук: Физически мне всё ещё тяжело
08 Мая
23:30 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» опровергли новости о сокращении бюджета
Все новости
Рекомендуем