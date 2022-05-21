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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев высказался против расширения РПЛ

21 Мая 2022 • 11:42 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1.85 3.80 4.15
Через 4 ч. 41 мин.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

Журналист выступил против такой идеи, заявив, что расширение может нарушить спортивный принцип.

«Это печально, потому что вылетать люди должны. Должны прийти четыре команды, должен быть спортивный принцип. Создавать преференции глупо», — приводит слова Губерниева «Спор-Экспресс».

Напомним, 24 мая состоится собрание клубов РПЛ, на котором может быть принято решение о расширении Премьер-лиги. На данный момент в высшем российском футбольном дивизионе принимают участие 16 команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев расширение рпл
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