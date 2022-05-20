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Жемалетдинов может продолжить карьеру в «Зените»

20 Мая 2022 • 12:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1.83 3.80 4.15
21.05 17:00

«Зенит» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Рифате Жемалетдинове, сообщает «Спорт день за днём.

По информации источника, руководство клуба из Санкт-Петербурга намерено подстраховаться на случай отъезда легионеров команды летом нынешнего года.

Действующий контракт Жемалетдинова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллиона евро.  

В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста восемь голов и семь результативных передач в 30 проведённых матчах в составе «железнодорожников».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Рифат Жемалетдинов
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