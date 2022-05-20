Жемалетдинов может продолжить карьеру в «Зените»

«Зенит» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Рифате Жемалетдинове, сообщает «Спорт день за днём.

По информации источника, руководство клуба из Санкт-Петербурга намерено подстраховаться на случай отъезда легионеров команды летом нынешнего года.

Действующий контракт Жемалетдинова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста восемь голов и семь результативных передач в 30 проведённых матчах в составе «железнодорожников».