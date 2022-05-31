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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус покинул «Локомотив»

31 Мая 2022 • 14:11 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Локомотив Москва
окончен

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус покинул московский клуб, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Мацея за годы, проведённые в команде, и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Поляк защищал цвета «Локомотива» на протяжении пяти последних сезонов. В минувшем розыгрыше РПЛ Рыбус провёл в составе «красно-зелёных» 21 матч, отметившись в них тремя результативными передачами. Всего в составе «железнодорожников» футболист забил три гола и сделал 12 результативных передач в 136 проведённых играх.

Также в карьере Рыбуса были такие клубы как «Лион», «Легия» и грозненский «Терек».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Мацей Рыбусь
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