Крыховяк попрощался с АЕКом

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк попрощался с греческим клубом АЕК, за который выступал после ухода из «Краснодара».

Футболист поблагодарил болельщиков за тёплый приём, а также выразил надежду на то, что им удастся встретиться снова.

«Только греческое гостеприимство прекраснее греческих памятников. Большое спасибо за фантастический приём», — заявил Крыховяк в своих социальных сетях.

Напомним, ранее поляк воспользовался опцией предоставленной ФИФА, приостановив действие контракта с «Краснодаром» в одностороннем порядке.

В текущем сезоне 32-летний Крыховяк провёл за АЕК девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В составе «быков» на счету польского полузащитника пять голов и две передачи в 15 играх.

Также футболист успел провести два матча за «Локомотив», отдав в них одну передачу.