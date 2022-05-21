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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» скромно победил в Самаре в матче с обилием моментов

21 Мая 2022 • 19:02 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Локомотив Москва
окончен

В последнем туре РПЛ встретились практически немотивированные «Крылья Советов» и «Локомотив». Самарцы в первом тайме умудрились трижды попасть в каркас ворот противника, а голкипер Гилерме не раз выручал партнеров. Сразу после перерыва Рифат Жемалетдинов на дальней штанге замкнул прострел со штрафного - 1:0. Гости могли увеличивать перевес, но Ян Кухта также попал в стойку и не реализовал выход один на один, как и Жемалетдинов. Несмотря на обилие моментов у соперников, счет не изменился.

«Локомотив» шестой, «Крылья» - восьмые.Протокол игры

 
Крылья Советов 0:1Локомотив Москва
  51'Жемалетдинов Рифат (0:1)
Овсянников БогданБейл Гленн  82' (Пиняев Сергей (  82') Гапонов ИльяСолдатенков АлександрГоршков ЮрийВитюгов Максим  67' (Цыпченко Дмитрий (  67') Коваленко АлександрЕжов РоманСарвели ВладиславЗиньковский АнтонГлушенков Максим
Запасные: Гудков ЯнФролов ЕвгенийМотовичёв ДмитрийТепляков ВладиславЛомаев ИванЛиповой ДанилСмирнов ДанилаЯкуба ДенисБожин Сергей
Гилерме Маринато   70'Живоглядов Дмитрий  85' (Ненахов Максим (  85') Мампаси МаркКуликов ДаниилТикнизян НаирБека-Бека АлексисБаринов Дмитрий   56'Керк Джирано  75' (Петров Максим Вячеславович (  75') Жемалетдинов Рифат  75' (Марадишвили Константин (  75') Рыбчинский Дмитрий  66' (Миранчук Антон (  66'   90') Кухта Ян   90'
Запасные: Бабкин СергейРыбус МацейМагкеев СтаниславСавин АндрейХудяков ДаниилКарпукас Артём
21 мая. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

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окончен Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва 1.78 4.00 4.20
окончен Рубин 1:2 Уфа
окончен Химки 2:1 Спартак Москва
окончен Краснодар 1:1 Ахмат 2.55 3.75 2.60
окончен Динамо Москва 1:5 Сочи
окончен Нижний Новгород 1:0 Зенит 3.20 3.30 2.30
окончен ЦСКА Москва 4:0 Ростов 1.73 4.00 4.50
окончен Арсенал Тула 1:2 Урал
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