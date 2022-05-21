«Локомотив» скромно победил в Самаре в матче с обилием моментов

В последнем туре РПЛ встретились практически немотивированные «Крылья Советов» и «Локомотив». Самарцы в первом тайме умудрились трижды попасть в каркас ворот противника, а голкипер Гилерме не раз выручал партнеров. Сразу после перерыва Рифат Жемалетдинов на дальней штанге замкнул прострел со штрафного - 1:0. Гости могли увеличивать перевес, но Ян Кухта также попал в стойку и не реализовал выход один на один, как и Жемалетдинов. Несмотря на обилие моментов у соперников, счет не изменился.

«Локомотив» шестой, «Крылья» - восьмые.Протокол игры