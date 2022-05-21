«Локомотив» скромно победил в Самаре в матче с обилием моментов

В последнем туре РПЛ встретились практически немотивированные «Крылья Советов» и «Локомотив». Самарцы в первом тайме умудрились трижды попасть в каркас ворот противника, а голкипер Гилерме не раз выручал партнеров. Сразу после перерыва Рифат Жемалетдинов на дальней штанге замкнул прострел со штрафного - 1:0. Гости могли увеличивать перевес, но Ян Кухта также попал в стойку и не реализовал выход один на один, как и Жемалетдинов. Несмотря на обилие моментов у соперников, счет не изменился.
«Локомотив» шестой, «Крылья» - восьмые.Протокол игры
|51'Жемалетдинов Рифат (0:1)
Овсянников Богдан•Бейл Гленн 82' (Пиняев Сергей ( 82') •Гапонов Илья•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Витюгов Максим 67' (Цыпченко Дмитрий ( 67') •Коваленко Александр•Ежов Роман•Сарвели Владислав•Зиньковский Антон•Глушенков Максим
Гилерме Маринато • 70'Живоглядов Дмитрий 85' (Ненахов Максим ( 85') •Мампаси Марк•Куликов Даниил•Тикнизян Наир•Бека-Бека Алексис•Баринов Дмитрий • 56'Керк Джирано 75' (Петров Максим Вячеславович ( 75') •Жемалетдинов Рифат 75' (Марадишвили Константин ( 75') •Рыбчинский Дмитрий 66' (Миранчук Антон ( 66' ) • 90'Кухта Ян 90'
21 мая. Стадион "Самара Арена" (Самара).