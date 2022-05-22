Игнатьев вернётся в «Рубин»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что арендованный у «Рубина» нападающий Иван Игнатьев, вернётся в казанский клуб.

«Аренда Игнатьева закончена, игрок возвращается в «Рубин», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Напомним, вчера «Рубин» уступил «Уфе» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и не смог сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

В текущем сезоне 23-летний Игнатьев провёл в составе самарских «Крыльев» пять матчей, забив в них один гол. Также на счету футболиста 10 игр за «Рубин».