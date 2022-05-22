Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев вернётся в «Рубин»

22 Мая 2022 • 14:30 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Локомотив Москва
окончен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что арендованный у «Рубина» нападающий Иван Игнатьев, вернётся в казанский клуб.

«Аренда Игнатьева закончена, игрок возвращается в «Рубин», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Напомним, вчера «Рубин» уступил «Уфе» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и не смог сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

В текущем сезоне 23-летний Игнатьев провёл в составе самарских «Крыльев» пять матчей, забив в них один гол. Также на счету футболиста 10 игр за «Рубин».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Сергей Корниленко Иван Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Мая
15:32 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Рубина» Самошников может продолжить карьеру в ЦСКА
15:24 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может продолжить карьеру в Америке
15:13 · Россия. Премьер-лига
Газинский высказался о своём будущем
15:01 · Россия. Премьер-лига
Нобель Арустамян: «Березуцкий — не главная проблема ЦСКА»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев вернётся в «Рубин»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита»: Поставил бы Дзюбу на одну ступень с Кержаковым
13:46 · Россия. Премьер-лига
Селюк отметил работу селекционеров в «Ростове» эксклюзив
13:28 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Раз Дзюба не подходит «Зениту», то и в других топ-клубах не заиграет 1
13:21 · Россия. Премьер-лига
Данни: Грустно, что Дзюба всё же ушел из «Зенита»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов не верит, что Дзюба продолжит карьеру за рубежом
13:06 · Россия. Премьер-лига
Ларссон готов разорвать контракт со «Спартаком»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Широков высказался об уходе Дзюбы
12:57 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Зениту» нужно поблагодарить Дзюбу
12:49 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: Если Дзюба захочет играть в «Химках», то мы сможем договориться
12:41 · Россия. Премьер-лига
Валуев: Уход Дзюбы для «Зенита» станет огромной потерей 1
Все новости
Рекомендуем