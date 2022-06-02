Защитник «Крыльев Советов» Божин не спешит продлевать контракт с клубом

Олег Ерёмин, агент защитника «Крыльев Советов» Сергея Божина, рассказал текущей ситуации с контрактом своего клиента.

Напомним, действующее соглашение Божина с самарским клубом истекает летом нынешнего года.

«Клуб предлагает новый контракт, однако мы сейчас рассматриваем варианты, ведём переговоры. Сергей хочет получать больше игровой практики», — приводит слова Ерёмина Metaratings.

В минувшем сезоне 27-летний защитник провёл в составе «Крыльев Советов» шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Отметим, что Божин является воспитанником самарского клуба.