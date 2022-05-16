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Агент поддержал желание Едвая провести остаток карьеры в «Локомотиве»

16 Мая 2022 • 13:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
2.13 3.45 3.45
21.05 17:00

Агент защитника «Локомотива» Тина Едвая Никки Вуксан прокомментировал заявление футболиста о том, что он не прочь провести остаток карьеры в московском клубе.

«Если он так сказал, то это, конечно, будет хорошим выбором для него», — приводит слова Вуксана Sport24.

Напомним, Едвай перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из леверкузенского «Байера» за 4 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний хорват провёл в составе «железнодорожников» 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее соглашение Едвая с «красно-зелёными» рассчитано до лета 2025 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тин Едвай
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