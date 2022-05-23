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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «В следующем сезоне Худяков должен стать основным вратарём «Локомотива»

23 Мая 2022 • 16:00 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о вратарях московского клуба.

Напомним, ранее стало известно, что 36-летний голкипер «железнодорожников» Маринато Гилерме продлил контракт с «красно-зелёными» ещё на два года. Несмотря на этот факт, Булыкин считает, что основным вратарём команды в следующем сезоне станет 18-летний Даниил Худяков.

«Думаю, что в следующем сезоне больше времени будут давать Худякову, потому что молодым везде дорога. Гилерме же возьмёт шефство над Даниилом и будет помогать ему развиваться», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Худяков провёл в составе «Локомотива» 15 матчей, пропустив 26 голов и четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Гилерме Даниил Худяков
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