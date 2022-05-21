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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Не могли запретить Сергееву переходить в «Зенит»

21 Мая 2022 • 09:47 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1.85 3.80 4.15
Через 6 ч. 14 мин.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об уходящем сезоне РПЛ.

Специалист отметил, что несмотря на уход некоторых футболистов в зимнее трансферное окно, команда продолжила быть конкурентоспособным игроком на российской арене.

«Опасались, что потеря шести футболистов стартового состава может плохо сказаться на команде. Хочу, чтобы уходило меньше футболистов, но иногда получаем предложения, от которых невозможно отказаться. Мы не можем запретить Сергееву перейти в «Зенит», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Также тренер выразил надежду на дальнейший прогресс «Крыльев», отметив, что такой город как Самара достоит иметь команду, борющуюся за самые высокие места.

Сегодня подопечные Осинькина в заключительном 30-м туре РПЛ встретятся с «Локомотивом». Начало — в 17:00 по московскому времени. В случае победы самарцы имеют возможность подняться на седьмое место в турнирной таблице.    

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Иван Сергеев
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