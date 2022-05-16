Едвай: «Почему бы всю карьеру не провести в «Локомотиве»?

Защитник «Локомотива» Тин Едвай поделился впечатлениями от своего первого сезона в России, а также пообещал, что в следующем году «железнодорожники» будут бороться за чемпионство.

Футболист отметил многочисленные изменения в структуре клуба, к которым пришлось адаптироваться команде, а также допустил, что может провести всю карьеру в «Локомотиве».

«В каком европейском клубе я хочу играть? В «Локомотиве». Почему бы всю карьеру не играть в «Локо»? Я хочу выигрывать трофеи здесь», — приводит слова Едвая «РБ Спорт».

Также защитник выразил надежду на то, что российские клубы в скором времени вновь смогут участвовать в еврокубках.

Напомним, хорват перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из леверкузенского «Байера». В текущем сезоне 26-летний игрок провёл в составе «железнодорожников» 25 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.