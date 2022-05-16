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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Едвай: «Почему бы всю карьеру не провести в «Локомотиве»?

16 Мая 2022 • 09:55 Комментировать
Крылья Советов
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Локомотив Москва
2.13 3.45 3.45
21.05 17:00

Защитник «Локомотива» Тин Едвай поделился впечатлениями от своего первого сезона в России, а также пообещал, что в следующем году «железнодорожники» будут бороться за чемпионство.

Футболист отметил многочисленные изменения в структуре клуба, к которым пришлось адаптироваться команде, а также допустил, что может провести всю карьеру в «Локомотиве».

«В каком европейском клубе я хочу играть? В «Локомотиве». Почему бы всю карьеру не играть в «Локо»? Я хочу выигрывать трофеи здесь», — приводит слова Едвая «РБ Спорт».

Также защитник выразил надежду на то, что российские клубы в скором времени вновь смогут участвовать в еврокубках.

Напомним, хорват перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из леверкузенского «Байера». В текущем сезоне 26-летний игрок провёл в составе «железнодорожников» 25 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тин Едвай
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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