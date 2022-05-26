Стала известна главная трансферная цель «Локомотива» на лето

Московский «Локомотив» будет искать центрального защитника в летнюю кампанию.

Инсайдер Иван Карпов сообщил в телеграм-канале о том, что для «железнодорожников» главной целью в летнее трансферное окно станет футболист на позицию центрального защитника, у которого рабочей ногой является левая.

Помимо этого, источник утверждает, что клуб предложил полузащитнику Мацею Рыбусю продлить контракт на год, действующее соглашение игрока заканчивается в конце июня 2022 года.

«Локомотив» под руководством Заура Хапова стал шестым в минувшем сезоне Российской премьер-лиги, заработав 48 очков в 30 встречах.