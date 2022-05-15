Наумов назвал условие, при котором «Локомотив» сможет побороться за чемпионство в следующем сезоне

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «железнодорожникам» по силам выиграть чемпионат России в следующем сезоне.

«Команда в «Локомотиве» собрана очень неплохая. Если наведут порядок внутри клуба, наладится работа тренерского штаба, то у «железнодорожников» есть большие шансы бороться за чемпионство в следующем сезоне», — приводит слова Наумова Metaratings.

В последний раз «Локомотив» выигрывал чемпионат России в 2018 году. В текущем розыгрыше РПЛ «железнодорожникам» осталось провести один матч против самарских «Крыльев Советов». На данный момент подопечные Заура Хапова располагаются на шестом месте в турнирной таблице и ещё сохранят шансы подняться на несколько позиций выше.