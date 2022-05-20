«Матч ТВ» намерен понизить стоимость прав на трансляции матчей РПЛ в случае расширения лиги

«Матч ТВ» намерен понизить стоимость прав на показ матчей РПЛ в случае расширения лиги до 18 команд, сообщает «РБ Спорт».

Со следующего сезона в силу вступает четырёхлетнее соглашение, по которому вещатель обязан будет платить по 6,6 миллиардов рублей в первые два года и 7,7 миллиардов — в следующие два.

«Изменение формата проведения чемпионата будет являться основанием для пересмотра стоимости лицензионного договора в сторону уменьшения», — заявили на «Матч ТВ».

Напомним, что в случае расширения лиги увеличится и количество матчей, из-за чего вещатель понесёт дополнительные расходы при организации трансляций.