Билялетдинов: «Романцев, Сёмин, Газаев и Бышовец — недосягаемы для нынешних российских тренеров»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уровне российских специалистов.

Билялетдинов считает, что среди нынешних отечественных тренеров невозможно кого-то выделить с положительной стороны, все находятся примерно на одном уровне.

«Пока никто и близко не смог приблизиться к советским тренерам: Лобановскому, Бескову, Ахалкаци, Севидову. Если брать российский период, то Романцев, Сёмин, Газаев, Бышовец — тоже недосягаемы. По результатам приблизился, возможно, только Семак», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Также тренер отметил, что за исключением наставника «Зенита», российские тренера чередуют успешные сезоны с провальными, поэтому кого-то выделить здесь сложно.

Билялетдинов покинул «Рубин» в 2015 году и в настоящий момент возглавляет московский клуб «Аврора».