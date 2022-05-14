Тикнизян рассказал, что пользовался помощью психолога

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как он справился с давлением/

«Писали ли что-то болельщики? Я в социальной сети перестал сидеть. Понял, что нет смысла и время тратить на соцсети. Помогла работа над собой и психолога, поддержка близких. Думаю, все в совокупности это все помогло пережить неудачный момент в карьере», — цитирует Тикнизяна Sport24.

Полузащитник считает, что у него долг перед болельщиками «железнодорожников». Тикнизян отметил, он очень рад, что у него получилось проявить себя в последних двух играх.

23-летний футболист принял участие в 18 играх РПЛ и сделал одну голевую передачу в сезоне 2021/22.