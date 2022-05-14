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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян рассказал, что пользовался помощью психолога

14 Мая 2022 • 22:07 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
21.05 17:00

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как он справился с давлением/

«Писали ли что-то болельщики? Я в социальной сети перестал сидеть. Понял, что нет смысла и время тратить на соцсети. Помогла работа над собой и психолога, поддержка близких. Думаю, все в совокупности это все помогло пережить неудачный момент в карьере», — цитирует Тикнизяна Sport24.

Полузащитник считает, что у него долг перед болельщиками «железнодорожников». Тикнизян отметил, он очень рад, что у него получилось проявить себя в последних двух играх.

23-летний футболист принял участие в 18 играх РПЛ и сделал одну голевую передачу в сезоне 2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Наир Тикнизян
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