Широков рассказал, какой матч заключительного тура РПЛ стоит посмотреть болельщикам

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о 30-м туре РПЛ.

Самой интересной игрой заключительного тура Широков назвал противостояние «Локомотива» с «Крыльями Советов».

«В матче «Локомотива» с «Крыльями» будут две играющих команды. Ничего над ними не довлеет. Поэтому здесь будет более интересный футбол для болельщиков. Есть матчи, где интрига исключительно спортивная, а где фанаты смогут просто насладиться футболом», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, в последнем туре должно решится, кто завоюет серебряные медали чемпионата, а также, какая команда напрямую покинет РПЛ вместе с тульским «Арсеналом», уже обеспечившим себе последнее место по итогам текущего сезона.